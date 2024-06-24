TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında “Sağlıklı Yaşam Çocuk Akademisi: Çocuklar için Bilimin Işığında Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” başlıklı proje gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam etkinliklerini, bilimsel temelli ve etkileşimli uygulamalarla kazandırmayı hedefleyen proje, bilimsel etkinliklere dayalı olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını keşfetme ve benimseme amacı ile hayata geçirildi. Proje, bilimin ışığında sağlıklı yaşamı keşfetmek ve genç nesilleri bilinçli ve sağlık odaklı bireyler olarak yetiştirme hedefi ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet ediyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak’ın “Yürütücü”, Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol ile Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selen Özakar Akça’nın “Araştırmacı” olarak yer aldığı TÜBİTAK 4004 destekli “Sağlıklı Yaşam Çocuk Akademisi: Çocuklar için Bilimin Işığında Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” isimli proje, 10-14 Haziran tarihleri arasında 12 farklı atölye çalışması ile yapıldı.

Proje kapsamında Prof. Dr. Hamdi Temel, Doç. Dr. Ferhat Karakaya, Doç. Dr. Ergün Yurtbakan, Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu, Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Günaydın, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Çakmak, Öğr. Gör. Merve Koçak, Öğr. Gör. Meryem Akbulut Bakır, Öğr. Gör. Elif Gökmen, Arş. Gör. Ahu Pınar Turan, Psikolojik Danışman Mevlüde Çağlayan eğitmen, Yozgat Halk Eğitimi Merkezi’nden Fatima Arslan, İl Milli Müdürlüğü ARGE biriminden Eda Özdemir Gümra, iş sağlığı uzmanı Yasin Canverdi ve sağlık personeli Rıza Atasoy ise ilgili atölyelerde rehber olarak görev aldı.

10-12 yaş grubu 24 çocuğun katılımı gerçekleştirilen projede “Yasam Bulgularımı Öğreniyorum, Sağlıklı Dişler Işıldıyor, Her şeyin Başı Sağlık: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Parmaklarımda: İşaret Dili, Mikropların Dünyasını Tanıyorum: Temiz Eller-Sağlıklı Yarınlar, Zorba Olma Dostum Ol: Akran Zorbalığının Farkındayım, Ekranla Değil Akranla Bağ Kuruyorum, Sağlıklı Adımlar Zinde Yasam, Genç ilk Yardımcılar İş Başında, Duygusal Farkındalık ve Öfke Yönetimi, Minik Şefler Sağlıklı Beslenme ve Obezite Farkındalığı, Genç Bahçıvanlar İş Başında: Sağlık için Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Çevre Duyarlılığı” atölyelerinde bilimin ışığında sağlıklı yaşam etkinlikleri gerçekleştirildi.