Yozgat Bozok Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından tanışma ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Felsefe Topluluğu, Yozgat Gençlik Merkezi Genç Ofis’te tanışma toplantısı ve kitap okuma etkinliği düzenledi.

Üniversite kulüplerinden Felsefe Topluluğu üyeleri, etkinlik kapsamında hem tanışma fırsatı buldu hem de kitap okuma ve fikir paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirdi. Katılımcılar, felsefe üzerine sohbetler yaparak bilgi ve düşüncelerini birbirleriyle paylaştı.

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, etkinliğin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür buluşmaların gençler arasında akademik ve entelektüel etkileşimi artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Felsefe Topluluğu yetkilileri, önümüzdeki günlerde benzer etkinliklerin ve tartışma oturumlarının düzenleneceğini, öğrencilerin hem sosyal hem de akademik açıdan daha fazla etkileşimde bulunmasının amaçlandığını kaydetti.