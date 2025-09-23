Hastane bünyesinde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı olmak üzere 8 ana bilim dalında toplam 19 ünitede ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti veriliyor.

Hastanede hastalara; diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi, protez işlemleri, diş çekimi, implant ve ortodontik tedavi gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Hizmete açıldığı günden bu yana 10 bin hastaya sağlık hizmeti verildi.

Gelişim sürecini hız kesmeden sürdüren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 19 olan ünite sayısını 39’a çıkarırken, cerrahi işlemler için yapımına başlanan ameliyathanede de sona gelindi. Öğretim üyesi kadrosunu da güçlendiren hastanede, 17 olan öğretim üyesi sayısı 29’a yükseldi.

Randevu almak isteyen hastalar, her hafta cuma günü saat 14.30’dan itibaren hastanenin internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden online randevu oluşturabiliyor.

Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Süha Kuşçu, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Hastanenin sadece akademik eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde, toplum sağlığını destekleyen önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kuşçu, şu ifadeleri kullandı: “Uzman kadromuz ve dijitalleşen randevu sistemiyle hem hasta memnuniyetini hem de akademik başarımızı ön planda tutarak hizmet kalitesini her geçen gün artırıyoruz. Hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için kalite standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Gelişim ve değişim sürecini hız kesmeden sürdüren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde, 19 olan ünite sayısını 39’a çıkardık. Cerrahi işlemler için yapımına başlanan ameliyathanede de sona gelindi ve kısa bir süre içinde hizmete girecek. Öğretim üyesi kadrosunu da güçlendiren hastanemizde, 17 olan öğretim üyesi sayısı 29’a yükseldi. Modern tıbbi cihazlarımız, uzman diş hekimlerimiz ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla bölgenin en iyi ağız ve diş sağlığı merkezi olmayı hedefliyoruz.”