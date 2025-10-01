Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, akademik performans göstergelerinde üstün başarı elde eden akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Abdülkadir Akgül Yerleşkesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda akademik çalışmalarıyla öne çıkan öğretim üyeleri belgelerini Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ın elinden aldı.

Yaşar’dan Akademisyenlere Tebrik

Rektör Prof. Dr. Yaşar, akademisyenlerin bilimsel üretkenlikleri ve üniversitenin akademik vizyonuna sundukları katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşar, tüm akademisyenleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Konu ile ilgili üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Abdülkadir Akgül Yerleşkesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda akademik performans göstergelerinde üstün başarı sergileyen akademisyenlerimize teşekkür belgelerini takdim etti. Rektörümüz, akademisyenlerimizin bilimsel üretkenlikleri ve üniversitemizin akademik vizyonuna sundukları katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerini tebrik etti, başarılarının artarak devam etmesini diledi” ifadelerine yer verildi.