Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitede görev yapan Gazi Osman Köse ve Gazi Alpaslan Gürün ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada Rektör Yaşar, gazilerin millet için taşıdığı değer ve anlamı vurguladı. Gazilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Rektör Yaşar, onların fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, “Gazilerimiz milletimizin onuru ve gururudur. Sizler her zaman baş tacımızsınız” dedi.

Gazi Osman Köse ve Gazi Alpaslan Gürün de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu anlamlı buluşma için Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.