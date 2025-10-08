Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl güncellenen ve Scopus verileri esas alınarak hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Yaşar, kariyer boyu etki ve yıllık etki kategorilerinde yapılan değerlendirmelerde, önemli sıralamalara girerek üniversitemizin bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve saygınlığını bir kez daha ortaya koyan akademisyenlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Evren Yaşar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akademisyenlerimizin dünyanın en prestijli bilim insanları listesinde yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, üniversitemizin araştırma kapasitesinin ve bilimsel üretkenliğinin somut bir göstergesidir. Bilimsel çalışmaları her zaman desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz.”