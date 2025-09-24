Endüstriyel kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan ve bu alanda bilimsel ve ar-ge çalışmalarını sürdüren Bozok üniversitesinde bahar ayında ekimi yapılan kenevirin hasadına başlandı. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Boğazlıyan’da bulunan kenevir tarlasındaki kenevir hasadına katılarak incelemelerde bulunarak kenevir özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bozok Üniversitesinin bu alandaki çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kenevir özelinde üniversitenin bilimsel ve sektörel katkılarını vurguladı.

Rektör Yaşar açıklamasında, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de endüstriyel kenevirin stratejik öneminin arttığını belirtti.

Bu çerçevede üniversitenin, tarım ve gıda, temel bilimler, sağlık ve kompozit enerji alanlarında üç ana bilimsel temelde çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Rektör Yaşar, “Bugün burada, bu çalışmaların sahaya yansıyan bir örneği olarak kenevir hasadına katıldık. Üniversite olarak, sadece bilimsel araştırmalarla değil, aynı zamanda uygulamalı çalışmalarla da sahadayız” dedi.

Endüstriyel kenevirin yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda çevresel katkı sağlayan bir bitki olduğunu vurgulayan Rektör Yaşar, “Bu ürün, ekildiği alanlarda karbon yutak görevi üstlenerek iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülkemizde yirmiden fazla ilde endüstriyel kenevir ekimine izin verilmesi bu alandaki farkındalığın göstergesidir” şeklinde konuştu.

Rektör Yaşar, endüstriyel kenevirin üretiminin artırılması kadar, bu bitkiden elde edilen ürünlere yönelik toplumda talep oluşturmanın da önemli olduğuna dikkat çekerek, “Genel destek ürünleri, gıda takviyeleri ve endüstriyel kullanım alanlarıyla bu mucizevi bitkiden maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Uygun şartlar sağlandığında yılda dört kez ürün alınabilen kenevir, hem ekonomik hem çevresel açıdan yüksek katma değer sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin endüstriyel kenevir alanındaki öncü rolünü sürdürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, çok yakın zamanda bu alanda geliştirilen birden fazla yeni ürünü kamuoyuyla paylaşacaklarının müjdesini verdi.