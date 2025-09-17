Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Merkez Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç ve aday din görevlileri katıldı.

Konferansta konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, din görevlilerinin tarih boyunca toplumun manevi rehberliğini üstlendiğini belirterek günümüzde de değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Dinî bilginin sahih kaynaklardan beslenmesi, anlaşılır bir dille halka sunulması ve hurafelerden ayrıştırılmasının önemine vurgu yapan Rektör Yaşar, din görevlilerinin samimiyet, dürüstlük ve tevazu gibi değerlerle topluma örnek olmaları gerektiğini ifade etti.

Gençler, aileler ve yaşlılar için rehberlik yapmanın, kriz anlarında manevi destek sunmanın ve evlilik, boşanma, bağımlılık gibi sosyal sorunlarda yol gösterici olmanın din görevlilerinin önemli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Yaşar, camilerin yalnızca ibadet mekânı değil, aynı zamanda toplumsal merkezler olduğunu vurguladı.

Toplumda hoşgörü dilini güçlendirmenin ve toplumsal barışı korumanın önemine dikkat çeken Yaşar, din görevlilerinin mahalle, köy ve şehirlerde birleştirici rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çağın meselelerini anlamak, sürekli okumak ve yeni iletişim kanallarını doğru kullanmak gerektiğini vurgulayan Yaşar, sosyal medyanın ve dijital içeriklerin bilinçli kullanılmasının önemine de değindi.

Konuşmasını din görevlilerinin geleceğe yönelik vizyonuna dikkat çekerek tamamlayan Yaşar, “Din görevlileri toplumun güven, huzur ve umut kaynağıdır. Gelecek nesillerin manevi rehberliğinde sizlere büyük görev düşüyor” dedi.