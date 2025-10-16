Bozok Üniversitesi öğrencisi Burçin Özbaşaran Erasmus+ programıyla Polonya’da eğitim alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Burçin Özbaşaran, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Polonya’nın Konin kentinde bulunan Akademia Nauk Stosowanych w Koninie (University of Applied Sciences in Konin) kurumunda eğitimine başladı.

Öğrenci, 2025–2026 akademik yılı güz döneminde (1 Ekim 2025 – 10 Şubat 2026) eğitimine Konin’de devam edecek. Bu süreçte farklı bir kültürel ve akademik ortamda İngilizce öğretimi alanında bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Bu hareketlilik, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nesil Demir’in uluslararası iş birlikleri ve kurumsal bağlantıları sayesinde gerçekleşti.

Fakülte yönetimi, öğrencilerin Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarında deneyim kazanarak dil yeterliklerini, kültürlerarası farkındalıklarını ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Burçin Özbaşaran’a akademik yolculuğunda başarılar dilenerek, üniversite ve fakülteyi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıldığı vurgulandı.