Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Bozok Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme çalışması yapıldı.
Yozgat Gençlik Merkezi, Bozok Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere gençlik merkezinde ve genç ofislerde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’ndeki genç ofislerde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere, merkez bünyesinde hayata geçirilen projeler ve kültürel faaliyetler tanıtıldı.
Gençlik Merkezi yetkilileri, yeni öğrencilerin gençlik merkezinde yürütülen çalışmalara aktif katılım göstermelerinin hedeflendiğini belirtti.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan