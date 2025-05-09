Başmüdüre ziyaret

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve beraberindeki heyet, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü Salih Sevim’i ziyaret etti.

Ziyarette, Başmüdür Sevim’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akyol, ziyaretin, işbirliği ve diyalogun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Akyol, "Başmüdürümüz Salih Sevim’e nazik kabulü ve göstermiş olduğu misafirperverlik için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.