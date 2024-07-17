Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından mezun olan öğrenciler için diploma alırken izlenmesi gerek yollar paylaşıldı.

Fakülte yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Fakültemizden mezun olan öğrencilerin diploma alırken izlemesi gereken adımlar: Öğrenci kimliğini öğrenci işlerine teslim etmek. Üniversitemiz web sayfasında e-hizmetler bölümünden ilişik kesme formunu doldurmak, mezunlar birliği ve yetenek kapısına üye olmak. Öğrenci işlerine şahsen müracaat etmek. (Lisans diplomalarını başkalarının almasını isteyen öğrencilerin noter vekaletinin aslı ile fakültemiz öğrenci işlerine müracaat etmesi gerekmektedir.)” denildi.

Açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi mezun olan öğrencilerin diplomalarının henüz tamamlanmadığı bildirildi.