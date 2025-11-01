Yozgat Bozok Üniversitesi, geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerini yeniden bir araya getiren “Mezun Buluşma Etkinliği” ne ev sahipliği yaptı.

Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından, mezunlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek, üniversitemize olan aidiyet duygusunu pekiştirmek ve farklı dönemlerde mezun olan öğrencilerimizi bir araya getirmek amacıyla “Geleneksel Mezun Buluşması Etkinliği” düzenlendi.

Bozok Evi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Renkli ve duygusal anlara sahne olan etkinlikte, farklı fakültelerden çok sayıda mezun, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Katılımcılar, etkinlik boyunca akademisyenleri ve arkadaşlarıyla buluşarak eski günleri yâd etti. Mezunlarımız ayrıca üniversitemizdeki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun buluşmalarının üniversite kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi, her bir mezunuyla büyük bir ailedir. Mezunlarımız üniversitemizin gurur kaynağıdır. Mezunlarımızla bağlarımızı güçlü tutmak, onların başarı hikâyelerini paylaşmak ve üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşımak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Mezunlarımızın kimisi özel sektörde, kimisi kamuda görev yapıyor ve bulundukları her alanda fark yaratıyor. Mezun buluşmalarının altyapısını oluşturup sürdürülebilir hale getirerek bu etkinliklerin yıllar boyu devam etmesini amaçlıyoruz. Yol arkadaşlığı kavramının yerleşmesi açısından da bu tür organizasyonlar çok değerlidir. Siz değerli mezunlarımız, öğrencilerimize pozitif anlamda örnek oluyorsunuz. Yozgat hakkında hem sosyal medyada hem de gerçek yaşamda güzel ifadelerin çoğalmasında mezunlarımızın katkısı çok büyük. Bu tür etkinlikler, geçmişle bugünü buluşturan, aidiyet duygusunu pekiştiren anlamlı buluşmalardır. Mezunlarımızın, edindikleri bilgi ve deneyimlerle üniversitemizin adını gururla temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.”

Samimi bir atmosferde gerçekleşen Geleneksel Mezun Buluşması, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.