Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yuşa Şahin ve Doktora Öğrencisi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Araş. Gör. Yunus Gündüz’ün geliştirdiği buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

“Isı Konforlu Kenevir Esaslı Bir Yapı Malzemesi” adını taşıyan buluş üniversitenin sahibi olduğu ilk patent olma özelliği taşıyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yuşa Şahin, yapı sektörünün dünyada önemli sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Yapı sektörünün alt bölümlerinden olan yapı malzemeleri alanında yalıtım malzemelerinin sektörde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şahin açıklamasının devamında; “Üniversitemizin sahibi olduğu buluş konusu olan ürün, inşaat sektörü alanında yalıtım malzemesi olarak kullanıma uygun, bünyesinde faz değiştiren malzeme emdirilmiş kenevir taneleri, tozları, lifleri ve matris bileşenin rijit bir yapıda kalabilmesini ve nihai ürüne mekanik dayanım sağlayarak geri dönüştürülebilir endüstriyel atık ürünlerinden elde edilen en az bir bağlayıcı içeren düşük özgül ağırlığı ile bunun yanı sıra düşük ısıl iletkenlik özelliklerine ve yeterli dayanıma sahip yeni bir yapı malzemesidir. Üniversitemizin ilk patenti olma özelliği ile dikkat çeken buluş aynı zamanda üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan Endüstriyel Kenevir alanında olma özelliğine de sahiptir. Patentini alarak tescillenen bu ürünün özellikle ısı yalıtımı konusunda sağlayacağı avantajlar ile ülkemize ekonomik ve sosyal alanlarda katkılar sağlamasını beklemekteyiz ”dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, patent tescili almanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından öğretim üyelerimizin buluşu tescil edildi. Üniversitemizin akademik çalışmalarla bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Patent başvurusu onaylanan buluş sahibi akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”