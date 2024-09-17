İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, fakülteye yeni adım atan öğrencileri karşılayarak, aileleriyle tanıştı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına başarı, mutluluk ve sağlık dolu bir başlangıç yapmaları temennisinde bulunan Şentürk, bu özel anlara tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fakülte yönetimi ve akademik kadro, öğrencilerin yanında olmaktan gurur duyduklarını belirten Şentürk, İletişim Fakültesi ailesi olarak her zaman destek olacaklarını ifade etti.