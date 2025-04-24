Fakülte binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında 50 çam ve 50 meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Ağaçlar, Abdullah Karataş tarafından fakülteye bağışlandı.

Etkinliğin amacının çevresel farkındalık oluşturmak ve fakülte çevresini daha yaşanabilir bir hale getirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizle ders dışı ortamlarda bir araya gelmemize ve birlikte değerli anılar biriktirmemize imkân sağlıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sunuyor” dedi.

Katılımcılar, doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşarken, birlikte kalıcı ve anlamlı bir iz bırakmanın gururunu da taşıdı.

Etkinlik, fakültenin çevreye ve topluma duyarlılığının önemli bir simgesi olarak değerlendirildi.