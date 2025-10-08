TÜBİTAK 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında hazırlanan protokol, Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Sivas Teknopark) uygulayıcı kuruluşu bünyesinde yürütülecek.

Protokolde Bozok Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Teknopark A.Ş., Bozok Teknopark A.Ş. ve üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ortak kuruluş olarak yer aldı.

İş birliği protokolüyle girişimcilik potansiyeline sahip yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, üniversiteler arası ortak çalışmaların artırılması ve akademik bilginin ticarileşmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

2026–2028 dönemi BİGG 1. Aşama Hızlandırma Programı kapsamında yürürlüğe giren protokol, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimcilik ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, imzalanan protokolün üniversitenin girişimcilik ve yenilik vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Üniversitemiz, bilgi üretiminin yanı sıra bu bilginin ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye büyük önem vermektedir. TÜBİTAK destekli bu iş birliği, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat oluşturacaktır. Sürece katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum.”