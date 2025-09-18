Hastanede başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları çerçevesinde hastane zeminleri tamamen değiştirildi.

Modern ve hijyenik zeminler sayesinde hastane, hasta ve yakınları için çok daha sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuştu. Bu yenilik, aynı zamanda sağlık personelinin çalışma koşullarını da iyileştirerek hastane verimliliğine katkı sağladı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek Tıp Fakültemizde gerekse Araştırma ve Uygulama Hastanemizde hem değişim hem de dönüşüme yönelik ciddi adımlar attık. Araştırma ve Uygulama Hastanemizin zemini ile ilgili uzun süredir devam eden problemler vardı. TOKİ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zemin iyileştirme çalışmalarına başladık ve tamamladık. Böylece hastanemiz yeni ve modern zeminine kavuştu.”

Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar, yalnızca zemin yenilemesiyle sınırlı kalmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Hastanemizde modern tıbbi cihaz alımları gerçekleştiriyor, ek bina inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastane içindeki altyapı yenileme çalışmalarımız sayesinde hastalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok daha konforlu bir hizmet alanı sunuyoruz.”