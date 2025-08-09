Bu kapsamda, Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar; aile hekimleri aracılığıyla yönlendirme (sevk) alarak, MHRS sisteminden randevu oluşturarak muayene olabilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) entegre edilmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceğini belirtti.

Daha etkin, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, sağlık hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, hasta memnuniyetini esas alan bir anlayışla hareket etmeye ve şehrimize katma değer sunmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin bilgi ve bilimle topluma hizmet eden bir yapı olduğunu bu adımlarla bir kez daha göstermiş olduk. Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin MHRS sistemine entegre edilmesiyle birlikte vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine artık çok daha hızlı, kolay ve düzenli şekilde ulaşabilecek. Özellikle aile hekimleri üzerinden alınacak randevularla birlikte hem hasta takibi daha etkin olacak hem de hizmet sunumu kontrol altına alınacak. Bu sürecin başarılı şekilde yürütülmesi ve halkımıza nitelikli sağlık hizmetinin sunulabilmesi adına bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan’a, Yozgat Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a şükranlarımı sunuyorum.”