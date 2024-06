Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İrfan Koca, Doç. Dr. Yusuf Sert ve Doç. Dr. Mehmet Gümüş’ün ortak çalışması, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İrfan Koca, Doç. Dr. Yusuf Sert ve Doç. Dr. Mehmet Gümüş’ün ortak çalışmalarıyla, 2022 yılında Archiv der Pharmazie – Chemistry in Life Sciences dergisinde yayınlamış oldukları «Discovery of sulfadrug–pyrrole conjugates as carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors» "Karbonik anhidraz ve asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak sülfadrug-pirol konjugatlarının keşfi" başlıklı araştırma makalesi, Web of Science ve Scopus veritabanı sonuçlarına göre 1 Ocak 2022 -31 Aralık 2023 tarihleri arasında en yüksek atıf alan makale olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konu ile ilgili açıklamada yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversitemiz akademisyenlerinin açıklanan her bilimsel çalışmada Üniversitemizin isminin başarı sıralamasını yükselten çalışmalar yapmalarından mutluluk duyduğunu belirterek akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ”dedi.