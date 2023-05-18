Gazi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan müsabakalarda Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak süper lige yükseldi. Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Berkan Bozdağ, Öğretim Görevlisi Arda Özçelik ve Emre Demir yönetiminde çıktığı tüm müsabakalardan galip ayrılan ve grubunu lider olarak tamamlayan Bozok Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı önümüzdeki yıl ÜNİLİG Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele edecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 6-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen Kadın Hentbol Süper Ligi grup müsabakalarına katılan Bozok Üniversitesi Kadın Hentbol Takımının elde ettiği başarıdan dolayı gururlandıklarını belirtti. Başarıda emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini tebrik eden Karadağ, önümüzdeki yıl yapılacak olan süper lig müsabakalarında yarışacak olan Bozok Üniversitesi Kadın Hentbol Takımına başarılar diledi. Haber Merkezi