AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat gündeminde uzun süredir yer alan Bozok Şehir Stadyumu'nun inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle yeniden ihale edileceğini duyurdu.

Başkan Altuntaş, stadyumun hızlı bir şekilde tamamlanarak hizmete açılması için gereken adımların atılacağını belirtti.

İl Başkanı Altuntaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yozgat Şehir Stadyumu 2021 yılında ihale edilmiş olup, ancak artan inşaat maliyetleri sebebiyle yüklenici firma belirli bir aşamaya getirdikten sonra projeye devam edemedi. Şimdi, stadyumun tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla önümüzdeki günlerde yeniden ihalesi yapılacak. Bizler de vatandaşlarımıza mahcup olmamak için işi hızlandırma adına bakanlığımıza gerekli baskıyı yapıyoruz" dedi.

Altuntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a olan özel ilgisine vurgu yaparak, şehre yapılan önemli yatırımlardan birinin Bozok Şehir Stadyumu olduğunu dile getirdi.

Altundaş, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan'ın da süreci yakından takip ederek stadyumun biran önce tamamlanması için ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirtti.

Altuntaş, “Yozgat Şehir Stadyumu yeniden ihale edilerek kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacak. Şuana kadar yapılan çalışmalarda bu zamana kadar projede hangi noktaya gelindiği ve eksikliklerin neler olduğu tespit edildi. Buna göre ihalesi yapılarak kalan kısmında tamamlanması için yeniden ihalesi yapılacak ve Yozgat’ımıza yakışır bir stadyum olacak. Yozgatlı hemşehrilerimiz sporseverlerimiz endişelenmesin süreci titizlikle takibini yaparak biran önce hizmete girmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.