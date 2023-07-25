Türkiye’den İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa üniversitelerinin farklı alanlarda sıralamaya girdiği listede Yozgat Bozok Üniversitesi de büyük bir başarı ede ederek Optik alanında dünyada 234’üncü olmayı başarırken, Türkiye üniversiteleri arasında ise bu alanda sıralamaya giren tek üniversite oldu.

Üniversiteler bir önceki bilim alanı sıralamasında 78 alanın 46’sında yer almıştı. Bu yıl açıklanan sıralamada ülkemiz yine 78 alanın 46’sında yer aldı.

Ülke üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar ise Tıp-Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanları oldu. Tıp-Sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl 78 üniversitemiz girebilmiş iken bu yıl 84 üniversitemiz girmeyi başardı. Mühendislik alanına ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 36 üniversitemiz girmeyi başardı.

Yozgat Bozok Üniversitesinin Optik, Tıp ve Sağlık Bilimleri olarak iki alanda görünür olduğu listede Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında dünyada 2000 üniversite arasından 1760’ıncı olurken, Türkiye sıralamasında 80 üniversite arasından 67’nci sırada yer aldı. Bozok Üniversitesi büyük başarısını Optik alanında yakaladı. Dünyadan 300 üniversitenin yer aldığı listede Üniversitemiz Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olurken, dünya üniversiteleri arasında 234’üncü sıradan listeye girdi.

Bozok Üniversitesinin URAP Dünya Alan sıralamasında yakaladığı bu büyük başarıdan dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yakalanan bu başarıda inanmanın, hedefe odaklanmanın ve “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkesine inanmanın yattığını belirterek şunları söyledi: “2022-2023 URAP Dünya Alan sıralamasında Optik alanında Üniversitemiz büyük bir başarıya imza atarak Ülkemizden listeye giren tek üniversite oldu. Bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin çok farklı alanlarda istikrarlı bir şekilde ülkesine ve dünyada Akademyaya değer kattığı görülmektedir. Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgesine, ülkesine değer katmaya, üretmeye, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik personelimizi tebrik ediyorum, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Haber Merkezi