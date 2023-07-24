Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay OSB'de yatırım yapan Arge Bozok firması bünyesinde çalıştırılmak üzere personeller istihdam edileceğini söyleyerek açıklamada bulundu.

Belediye Başkanı Coşar, aranan elamanların kaynakçı, elektrikçi, şoför ve vasıflı vasıfsız olarak çalıştırılmak üzere alınacağını bildirdi.

Başkan Coşar, “Fuat Oktay OSB'de yatırım yapan Arge Bozok firması bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynakçı, elektrikçi, şoför ve vasıflı vasıfsız personeller istihdam edilecektir. Başvuru yapmak için belediyemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan