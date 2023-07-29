Ömer Sevimli'nin TRT 2'de ekranlarında hazırlayıp sunduğu Sinema + programına katılan Bozok Film Festivali, Festival Direktörü Batuhan Kalaycı, Bozok Film Festivali ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Programda konuşan Festival Direktörü Batuhan Kalaycı, “Bu sene hem ulusal hem de uluslararası jüri üyelerimiz bulunuyor. Yozgat’ta bulunan bütün vatandaşlar, yaşlısından gencine çocuklara kadar bir film festivali olduğunu duyunca ilgi gösteriyorlar” dedi.

66 bin lira para ödülü verilecek Uluslarası Bozok Film Festivalinde ise birçok etkinlik düzenlenecek.

9 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak festival, 15 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak.

Festivalde Yozgat'ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek.

“9 EKİM’DE BAŞLAYACAK”

Bozok Film Festivali hakkında yetkililerden edindiğimiz bilgiler ise şu şekilde: “09-15 Ekim 2023 tarihinde Bozok Film Festivali bu yıl ikinci kez ve Uluslararası boyutta Yozgat’ta gerçekleştirilecek. Yozgat Valiliği himayelerinde; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Oran Kalkınma Ajansı paydaşlığında ve Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan festival kapsamında bu yıl toplamda 66 bin lira para ödülü sinema emekçilerine takdim edilecek. Yozgat’ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmed Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın Onursal Başkanlığını, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ile Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin Onursal Üye olarak yer aldığı festivalin yönetmenliğini Yozgat Bozok Üniversitesi, Radyo Televizyon programı Öğretim Görevlisi ve Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı üstlenecek. 2022 yılında birincisi düzenlenen festival kapsamında dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Majid Majidi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli, oyuncu Orhan Aydın, Murat Danacı, Merve Polat, Numan Çakır’a takdim edilen Onur Ödülleri, Uluslararası Bozok Film Festivali kapsamında da sinema emekçileri ile buluşacak. Tamamı ilgili alanlarda okuyan öğrenciler tarafından seçilen Gençlik Jürisi bu yıl da festival kapsamında çalışmalarını sürdürecek. 9-15 Ekim tarihleri arasında Yozgat’ta misafir edilecek olan Gençlik Jürisi, finalist filmlerden oluşan adayları oylayarak bir filme ödül verecek. 2022 yılında 25 öğrenciden oluşan Gençlik Jürisi bu yıl 50 sinemasevere ev sahipliği yapacak. Gençlik Jüri üyelerinin konaklama gibi ihtiyaçları festival tarafından karşılanacak. 9 Ekim 2023 tarihinde Açılış Töreni ile başlayacak olan festivalde aynı gün Onur Ödülleri de sahibini bulacak. Tam bir hafta boyunca ulusal ve uluslararası filmlerin izleneceği, sektör çalışanları; yönetmen, oyuncu, senarist gibi çeşitli alanlardan isimlerle söyleşi programlarının gerçekleştirileceği festival, 15 Ekim’de Kırmızı Halı Seremonisi ve Gala töreni ile son bulacak. Gecede, festival kapsamında takdim edilecek olan Karaçam Heykellerine ek olarak toplamda 66 bin lira ve farklı kategorilerde birçok ödül verilecek. Ödüller: Ulusal En İyi Kısa Film, Ulusal En İyi Belgesel Film, Uluslararası En İyi Kısa Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu. Nida Tüfekçi En İyi Özgün Film Müziği Mehmed Said Fenni En İyi Özgün Senaryo Jüri Özel Ödülü. Belgesel veya Kısa Film Yapım Destek Avrupa Ödülleri; Uluslararası Bozok Film Festivali’nin danışmanları, ön ve ana jüri üyeleri ilerleyen tarihlerde festivalin resmi web sitesi www.bozokff.com ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak. Instagram: bozokff Twitter: bozokff.” Melike Aslı Arslan