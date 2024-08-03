Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile Bozok Evi’nde bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Yozgat programına eşlik etmek üzere gelen heyet Bozok Evi’nde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Cumhuriyet mektebinden mezun olan öğrencilerin belgelerinin sergilendiği temsili Cumhuriyet sınıfı, geleneksel usulle donatılmış mekanları ve kafe konseptiyle tüm halka hizmet veren Bozok Evi’ni Çetin ve Urhal’a tanıttı.

Cumhuriyet Mektebini hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin faydalanacağı sosyal bir donatıya dönüştüreceklerini aktaran Rektör Yaşar, Yozgat’ın kültürel değerlerini içinde barındıran sosyal tesisi ile Bozok Evi’ni hizmete soktuklarını ifade etti.

Rektör Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan tarihi Bozok Evi'nin iç dizaynının, Yozgat'ın köklü gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde tasarladıklarını vurguladı.

Bozok Evi'nin iç mekanının yeniden tasarlanmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere muhteşem bir deneyim sunduğunu söyledi.

Yaşar, Bozok Evi'nin iç dizaynı tamamen üniversitemiz tarafından gerçekleştirildi. Bu mekanın içindeki zenginlikleri ve geleneksel değerleri ortaya çıkararak insanlara sunma şansımız olacak. Cumhuriyet Mektebi'nin bir sınıfını bile buraya açtık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de yardım istedik. Yozgat’a hizmet etme noktasında sağlam adımlar atıyoruz. Yazın bahçemizde toplantılar yapmayı planlıyoruz" dedi.