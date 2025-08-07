Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen “Aile Kafe” etkinliği, Bozok Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bozok Evi’nde evlilik hazırlığında olan ve yeni evli çiftleri bir araya getirdi. Etkinliğin ana teması, “Eğitimden Hayata, Hayattan Aileye” oldu.

Etkinliğe, konuşmacı olarak Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar katıldı. Ayrıca Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda genç çift de etkinlikte hazır bulundu.

Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Evren Yaşar, aile kurumunun toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurgulayarak, evliliğin sadece iki bireyin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda sağlıklı ve güçlü bir toplumun inşasına giden yolda atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Evlilikte karşılıklı anlayış, iletişim ve sabrın önemine değinen Rektör Yaşar, genç çiftlere kendi hayat tecrübelerinden kesitler aktararak güçlü aile bağları kurmanın yollarına dikkat çekti.

Etkinlik boyunca katılımcılara yönelik çeşitli bilgilendirici sunumlar yapılırken, çiftlerin birbirleriyle sosyal ilişkilerini geliştirebilecekleri samimi bir ortam da sağlandı. Aile Kafe etkinliğinin, hem sosyal hizmetlerin tanıtımına katkı sağladığı hem de çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı farkındalık kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025 Aile Yılı boyunca benzer etkinliklerin farklı formatlarda sürdürüleceği, böylece aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi.