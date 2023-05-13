Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 9-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonasında Bozok üniversitesi 1 altın 3 bronz madalyayla şampiyonaya damga vurdu.

Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılı şekilde temsil ettiği şampiyonada dönem başından itibaren Kick Boks milli takım antrenörleri teknik direktör Öğretim Görevlisi Ahmet Kaşık ve Öğretim Görevlisi Metin Gümüşay nezaretinde çalışmalar da yapan öğrenci milli sporcu Betül Zararsız üç zorlu rakibini üstünlükle yenerek altın madalyayı almaya kazandı. Turnuvada kıyasıya mücadeleler sonucunda Yağmur Türkoğlu, Esra Gizem Şahin ve Duygu Akbulut ise bronz madalya kazanarak Türkiye 3.’sü oldu.

Böylesi büyük ve önemli şampiyonaya katılan sporcu öğrenciler, üniversiteyi temsil etmenin gururunu yaşarken gerçekleşen turnuvanın hayatlarındaki en özel anlardan bir tanesi olduğunu belirterek madalya kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında öğrencilerimizin üniversitemizi başarılı şekilde temsil etmelerinden dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi olarak eğitim ve öğretim süreçlerinin yanı sıra sportif ve sanatsal faaliyetlere de büyük önem verildiğini belirtti.

Öğrencileri sporun her dalında desteklediklerini ve başarılı olmaları adına onları motive ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Karadağ, bu destek ve motivasyon karşılığında öğrencilerimizin birçok spor dalında üstün başarı sağladıklarının altını çizdi. Rektörümüz derece yapan öğrenciler başta olmak üzere her daim sporcularımıza destek olan Kick Boks milli takım antrenörleri teknik direktör Şefaatli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Kaşık ve Öğretim Görevlisi Metin Gümüşay'a göstermiş oldukları emek ve başarıdan dolayı teşekkür etti.