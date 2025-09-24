Kariyer boyu etki ve yıllık etki kategorilerinde yapılan değerlendirmelerde, Bozok Üniversitesi akademisyenleri önemli sıralamalara girerek bilim dünyasındaki görünürlüklerini bir kez daha kanıtladı.

2024 yılı sonuna kadar alınan atıflar dikkate alınarak hesaplanan kariyer boyu etki sıralamasında Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 5 akademisyen yer aldı. Bu kategoride:

Doç. Dr. Mehmet Ekici (Fen Edebiyat Fakültesi) 89 bin 518’inci,

Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 180 bin 746’ncı,

Prof. Dr. Murat Uzam (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 166 bin 826’ncı,

Prof. Dr. Ersin Kantar (Sorgun MYO) 218 bin 775’inci,

Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi) 272 bin 40’ıncı sırada yer aldı.

2024 yılı içerisinde alınan atıflara göre hesaplanan yıllık etki kategorisinde ise 7 akademisyen listeye girdi:

Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 28 bin 432’nci,

Doç. Dr. Mehmet Ekici (Fen Edebiyat Fakültesi) 42 bin 269’uncu,

Doç. Dr. Hüseyin Kamacı (Fen Edebiyat Fakültesi) 178 bin 695’inci,

Prof. Dr. Yusuf Sert (Sorgun MYO) 229 bin 412’nci,

Doç. Dr. Muhammet Emin Şahin (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 191 bin 936’ncı,

Prof. Dr. Mehmet Bakır (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 291 bin 475’inci,

Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi) 364 bin 211’inci sırada yer aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, elde edilen başarıların üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası düzeydeki görünürlüğünü ortaya koyduğunu belirterek, “Akademisyenlerimizin dünya çapında saygın veri tabanlarında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Üniversite olarak araştırma faaliyetlerini desteklemeye, bilimsel üretkenliği teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu sonuçlarla birlikte Bozok Üniversitesi, hem kariyer boyu hem de yıllık etki kategorilerinde akademisyenleriyle uluslararası sıralamalarda yer alma başarısını göstermiş oldu.