Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının Yozgat ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

"ÇOK BÜYÜK MESAFELER KAT ETTİ"

Üniversitelerin bir yandan bilimde ilerlemenin merkezleri olurken diğer yandan ülkelerin gelişimi için işgücü ve eleman ihtiyacının sağlandığı yer olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yaşar, “Ülkemiz pek çok alanda olduğu gibi akademik ve bilimsel çalışmalarda, AR-GE faaliyetlerinde çok büyük mesafeler kat etmiştir. Bugün her şehrimizde bir veya birden fazla üniversitenin var olması bu gelişmişliğin ve ilerlemenin bir göstergesidir. Yozgat Bozok Üniversitesi de çeyrek asrı aşan mazisi, yetiştirdiği binlerce öğrencisi, şehrine kattığı değer ile her geçen gün daha ileriye, büyük hedeflerle yürümektedir. Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden üniversitemize gelen öğrencilerimiz şehrimizin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına olumlu etkide bulunmaktadır. Bu anlamda şehre varlığı ile güç katmaktadır. Bu değerin bilincinde olarak bizler de Üniversitemizi her alanda öncü kılma çaba ve gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

"6 BİN 44 YENİ ÖĞRENCİ KATILDI"

2023-2024 akademik yılı açılışı dolayısıyla Bozok Üniversitesi'ne 6 bin 44 yeni öğrencinin katıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yaşar, “YOBÜ ailesi aramıza katılan yeni öğrencilerimizle birlikte 26 bin 773 kişi oldu. İdari ve akademik personeli ile birlikte 30 bine yaklaşan bu büyük aile, şehrin ve ülkemizin doğru hedeflere yönelmesinde değiştirici ve dönüştürücü güç olacaktır. Buna inanıyorum. Yeni dönemde bizleri tercih eden öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yozgat Bozok Üniversitesi, 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulu ile akademik anlamda donanımlı, eğitim-öğretim anlamında yetiştirdiği gençlerle şehrine, bölgesine ve ülkesine değer katan, ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, başarı odaklı bir üniversite olarak yürüyüşüne devam etmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi yeni başlayan bu eğitim-öğretim yılında ihtisas üniversitesi olma sorumluluğu ile eğitim ve öğretimden araştırma geliştirmeye, bilimsel bilgiden sanayi ve teknolojiye kadar her alanda doğru ve yerinde adımlar atma çabası ve gayreti içinde olacaktır. Bu inançla, yeni akademik yılın şehrimiz, bölgemiz ve üniversitemiz için hayırlara vesile olması diliyorum.” (Alpaslan Demir)