Kırıkkale’de akarsu kıyılarına ve ormanlık bölgelere yerleştirilen fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Bozkırın yaban hayatında, bakın neler görüntülendi (1)

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekiplerince, akarsu kıyılarına ve ormanlık bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatının takibi yapılıyor.

Bozkırın yaban hayatında, bakın neler görüntülendi (2)

26 noktada bulunan fotokapanlara takılan görüntülerde vaşak, karaca, kurt, yaban domuzu, tavşan, su samuru, tilkinin günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

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Bozkırın yaban hayatında, bakın neler görüntülendi (4)

Kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar sayesinde doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.İHA