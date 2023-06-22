Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Bozkırdan Gelen Lezzet Kadınlara Emanet” projesi dâhilinde reçel yapma ve reçel paketleme makinesi alınacak. Alınan makinelerle bahçelerde bulunan meyveler reçele dönüştürülecek.

Toplanan meyvelerden reçel üretimi yapılarak tarımsal imalat ve ürün çeşitliliğine katkı sunulacak. Günlük reçel üretimi ise 10 bin adet (40 gram) olarak hedefleniyor.

“Cammilk” markası altında üretim yapan kooperatifin hali hazırda sahip olduğu ve geliştirdiği pazarlama sisteminden faydalanarak zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satışı yapılabilecek.

Projenin toplam bütçesi ise, 2 milyon 740 bin lira olup destek miktarı 2 milyon 466 bin lira olarak açıklandı.

İmza protokolüne Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Aydın katılım sağladı.

“YETER Kİ ÜRETELİM”

Vali Ziya Polat, imzaların atılmasından önce proje ile ilgili bir konuşma yaptı. Kadın Kooperatiflerinin önemine vurgu yapan Vali Polat, şu şekilde konuştu: “Kadışehri’nde mevcut bir tesisimiz vardı. SOGEP kapsamında, atıl vaziyetteki tesise Sanayi Bakanlığımız destek verdi. Biraz da Özel İdaremizden biz destek vereceğiz. Atıl durumdaki tesisi canlandırarak ürünlerimizi orada üreteceğiz. Piyasa değeri daha fazla olan ürünleri paketlerde üreteceğiz. Paketlemeyi yapacak olan makinayı satın almak projenin asıl hedefidir. Satışta hiçbir sıkıntı yok. Şuan üretilen tüm ürünleri satıyoruz. Yeter ki üretim. Kadın Kooperatifimiz, Kaymakamlığımız ve ajansımız ortaklaşa şekilde bu projeyi yaptılar. Projemiz, 2 milyon 740 bin lira değerindedir. Biz hep söyledik, her ilçemizde bir kadın kooperatifi kuracağız. Her ilçemizde birkaç tane kadın kooperatifi olmaya başladı ve artık kooperatiflerimiz üretmeye başladı. Ürünler ortaya çıkmaya başladı. Manda sütünden yapılan reçelimizi şuan üretiyorlar. Bunu piyasa değeri daha fazla olan kahvaltılıklara koyacağız. Aldığımız makinalarla inşallah onun da üretimini yaparız. ‘Cammilk’ adını verdiler. Bozok Gıda Tarım Hayvancılık ve Ekolojik Ürünleri Üretim Paketleme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu ve üretimleri bunun üzerinden yapacağız. Hammaddeyi maddeye çevirmemiz gerektiğine hep vurgu yapıyoruz. Yeter ki üretelim, ürettiğimizi satıyoruz. Yozgat’ta kadın kooperatiflerimizin hepsi ürettiklerini satıyor. Şuan yok satıyoruz. Yeter ki üretelim. Hayırlı uğurlu olsun.”

“12 AYDA BİTMESİ HEDEFLENİYOR”

Projeyle birlikte şuanda üretimi devam eden reçellerin seri üretim ile tüm ülke sathına yayılmasını amaçladıklarını söyleyerek bir konuşma yapan Genel Sekreter Ahmet Emin Kilci, “SOGEP kapsamında Kadışehri Kadın Kooperatifimiz ve Kadışehri Kaymakamlığımızın başvuru sahibi olduğu projemizin imza töreni için buradayız. İnşallah projemiz Yozgat ve Kadışehri için hayırlı, uğurlu olur. Proje dâhilinde kadınlarımızın el ürünü maharetleri ile ortaya çıkmış ve şuanda üretimi devam eden reçellerin seri üretim ile tüm ülke sathına yayılmasını amaçlıyoruz. Bu projeyle kadınlarımız için istihdam oranı artmış olacak. Markalaşma ve pazarlama olanakları imkânlar açılacak. Aynı zamanda kooperatifte yer alan kadınlar için eğitim programları düzenlenecek. Bu eğitimler sayesinde de çalışmaların daha etkili ve verimli olması sağlanacak. Toplam 2 milyon 740 bin liralık bir bütçesi var. 12 ayda projenin bitirilmesi hedefleniyor” dedi.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Proje ile birlikte daha fazla kadına gelir kapısı açılmasını dileyen Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Aydın da bir konuşma yaptı. Aydın konuşmasında, “7 kadınla çıktık bu yola. İnşallah daha da fazla kadına gelir kapısı olacak. Bu proje için çok heyecanlıyız. Bu yolda uğraşan desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“NETİCELERİNİ DE GÖRECEĞİZ”

Kaymakam Yunus Polat da konuşma yapanlar arasındaydı. Polat, “Yerelden kalkınma modeline uygun olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu için bir projeye başladık. İnşallah neticelerini de göreceğiz. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz bu projeyi, Yozgat tanıtım günlerinin bir meyvesi olarak görüyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

PROJE DETAYI

Proje hakkındaki detaylı bilgi ise şu şekilde; “Proje kapsamında alınacak olan reçel yapma ve reçel paketleme makinası ile Kabalı köyü Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi’nde üretilen ve diğer bahçelerden elde edilen meyvelerden reçel üretimi yaparak ilçede tarımsal imalat ve ürün çeşitliliğine katkı sunulacaktır. Günlük 10 bin adet 40 gram reçel üretimi yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında süt ve süt ürünlerinin üretimi konusunda eğitim modülleri ile kursiyer kadınlara Türk Gıda Kodeksi uygulamaları çerçevesinde üretim eğitimleri verilecektir. Aynı zamanda süt reçeli gibi ürünlerin üretim tekniklerinin öğrenilip uygulanmasıyla yenilikçi ürün çeşitliliğini çoğaltmak amaçlanmaktadır. Eğitim alan kadınlar ‘Cammilk’ markası altında üretim gerçekleştiren kooperatifimizin hâlihazırda sahip olduğu ve sürekli geliştirdiği pazarlama sistemden faydalanacaklardır. Zincir marketler başta olmak üzere zincir marketlerde ve e ticaret sitelerinde satışı yapılacaktır.” Sema Nur Koçaker/Melike Aslı Arslan