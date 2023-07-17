Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyünde kayınbabasının 20 dönümlük arazisi üzerinde 1,5 yıl önce lavanta yetiştirmeye başlayan Sevim Biçer, bozkırın topraklarını ekonomiye kazandırıyor. 23 yıldır Fransa’da makine teknikeri olarak çalışan Biçer, köyünde 20 dönüm alana ektiği 36 bin kök lavantanın hasadına başladı. Girişimci Biçer, yetiştirdiği lavantaları hem yurt dışına ihraç edecek hem de kentin ekonomisine katkı sağlayacak.

Lavanta hasadını gerçekleştiren kadın girişimciyi bahçesinde ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat’ta lavanta hasadına ilişkin Biçer’den bilgi aldı.



FRANSA’YA İHRAÇ ETMEK İSTİYORUM



Hayalinin peşinden koşarak yurt dışından gelip Yozgat’ın Sorgun ilçesinde lavanta yetiştirdiğini söyleyen girişimci Sevim Biçer, “23 yıldır Fransa’da makine teknikeri olarak çalıştım. İleride diğer lavanta türlerini de ekmeyi düşünüyorum. İnşallah diğer köylülerde görür ve lavantayı daha da çoğaltırız. Yozgat’ı lavanta diyarı olarak adlandırırız. Lavantanın bir buçuk yıl önce dikimi gerçekleştirildi. Yağlık lavantamızı diktik. Şu an da hasadını yapacağız. Normalde 3 yıldan önce hasadı yapılmaz ama 1,5 yılda hasat durumuna geldi. Türkiye’de ortak bir pazar alanı yok. Benim amacım Fransa’ya ihraç etmek, inşallah bunu da gerçekleştireceğim. Mart ayındaki ilk hasatta kozmetik ürünler üzerine ilk çıkışımızı yaptık. Eylül ve ekim aylarında da lavanta yağını çıkarıp ihraç etmek istiyoruz” dedi.



MARKA DEĞERİ OLAN ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ



Yozgat’ın lavanta diyarı olarak anıldığını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat’ta kadın girişimciye teşekkür ederek, “Bozkırın verimli topraklarında üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız ve sattığımızı da daha iyi fiyata satacağız. Onun içinde Yozgat’ın bereketli topraklarında marka değeri olan ürünler üretmemiz lazım. Artık yavaş yavaş Yozgat’ımız lavanta diyarı olarak anılmaya başladı. İnşallah bölgenin ekonomik anlamda daha da kalkınması için ürün çeşitlerini artırmamız gerektiğini görüyoruz, lavanta da bunlardan birisi” şeklinde konuştu. İHA