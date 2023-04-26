AK Parti Şanlıurfa 1’inci sıradan Milletvekili Adayı olan Bekir Bozdağ’ı aday olduğu Şanlıurfa’da ziyaret ettiler.

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli ve Memur-Sen Yozgat İl Başkan Yardımcısı Celal Macit Hemşehrimiz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

İl Başkanı Kenan Şerefli ziyaret sonrasında açıklamada bulundu.

Başkan Şerefli açıklamasında, “Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ beyefendiyi ziyaret ettik. Urfalı kardeşlerimizin kendisine göstermiş olduğu teveccühe bizzat şahit olduk. Sayın bakanımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, seçim sürecinin şahsına ve Şanlıurfa'ya hayırlara vesile olmasını dileriz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan