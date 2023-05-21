Hemşehrimiz Bakan Bekir Bozdağ, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayınladı. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim Türk Halk Müziği sanatçımız Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerine yer verdi. İHA