TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili hemşehrimiz Bekir Bozdağ, “15 Temmuz’da Türk halkı, hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ’cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi” dedi.

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk halkının cumhurbaşkanına, Meclisine, hükümetine, iradesine, Anayasasına ve demokrasisine sahip çıktığını belirten Bozdağ, şu ifadeleri kulandı:

“15 Temmuz’da Türk halkı, hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ’cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken gazilik şerefine erişen gazilerimizi saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.” İHA