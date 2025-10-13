Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Süleyman Bozburun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek 2025 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı kapsamında, kayıt dışı istihdamın ulusal ve yerel düzeydeki etkilerine dikkat çekti.

Bozburun, kayıt dışı istihdamın sadece kurum gelir kaybına yol açmadığını, aynı zamanda vatandaşların sosyal güvenlik haklarını da tehlikeye attığını belirtti.

Bozburun açıklamasında şunları söyledi: “Kayıt dışı istihdam, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu durum, yalnızca Sosyal Güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini değil, vatandaşlarımızın emeklilik, sağlık ve diğer sosyal haklardan eksiksiz faydalanma güvencesini de tehdit etmektedir. Bu nedenle 2025 yılını, bu sorunun çözümü için bir bilinçlendirme ve rehberlik seferberliği yılı ilan ediyoruz.”

Bozburun, 2025 Sosyal Güvenlik Haftası’nın ana temasının da kayıt dışı istihdamla mücadele olacağını söyledi.

SGK’nın 2025 programının temelinde bilinçlendirme ve rehberlik yaklaşımı bulunduğunu vurgulayan Bozburun, işverenlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılacağını belirtti. Bozburun, “Amacımız ceza kesmek değil; kayıtlı çalışmanın önemini, işveren yükümlülüklerini ve sağlanan istihdam teşviklerini anlatmaktır. Kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza rehberlik sunacağız” şeklinde konuştu.

Mücadelenin yalnızca denetimle değil, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başarıya ulaşacağını vurgulayarak yerel medyanın önemine dikkat çeken Bozburun, “Yerel medyamız aracılığıyla, vatandaş odaklı bir yaklaşımla sosyal güvenlik haklarından yabancı çalışanların durumuna kadar tüm bilgileri şeffaf şekilde paylaşacağız. Vatandaşımızın haklarını öğrenmesi, kayıt dışı ile mücadelemizin en büyük gücüdür” ifadelerini kullandı.

Bozburun, Bilgilendirme ve Rehberlik Programı’nın 12 Mayıs’ta başlayacağını ve yıl boyunca devam edeceğini söyledi.