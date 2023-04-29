Gönüllü olarak yürüttüğü özgün çalışmalarıyla, çocukların bilime ilgilerini artırmaya ve motivasyonlarını canlı tutmaya yönelik etkinlikleriyle bütün Türkiye’de tanınır hale gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gerçekleştirdiği “Bilim Söyleşileri” yoluyla öğrencilerin üniversite ve akademik hayata ilişkin bilgi sahibi olmalarını da sağlıyor.

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinden Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Birsu Öztürk’ün daveti üzerine 28 Nisan 2023 Cuma günü gittiği okulda "Bilimle Uğraşmak İstiyorum ama Nasıl?" başlığı altında yaptığı söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öncü bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan ve onların hayatlarından kısa örnekler paylaştı.

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut’un da iştirak ettiği söyleşide öğretmen ve öğrenciler aktif katılımlı ve etkileşimli biçimde yürütülen keyifli bir sohbet fırsatı buldular. Toplantıda sürekli sorular soruldu ve tartışmalı biçimde katılımcılar hep birlikte cevap aradılar.

Öğrencilerin proje yarışmalarına katılımlarının önemine de değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sadece ödül kazanma arzusuyla değil ilgi alanımıza yönelik bir şeyleri açığa çıkartmak isteğiyle proje yarışmalarına katılmak gerektiğine vurgu yaptı. Newton’un çocukluğundan, Einstein’ın çocukluğundan esprili bir anlatımla örnekler paylaştı ve her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbeti genişletti.

Çocukların ileride öncü işler ortaya koyabilecekleri yönünde özgüvenlerini artırıcı anlatımların ilgiyle izlendiği buluşmada, matematik gibi temel bilimlerden, uygulamalı bilimlere, seyyahlardan uçmayı deneyenlere, astronomiden yabancı dil bilmenin önemine dair pek çok farklı konuya değinen ve verdiği örneklerde yer yer çığır açıcı bilimsel çalışmaların altını çizen anlatımlarıyla öğrencilerin ilgisini üzerinde tutabilen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın bilim iletişimi açısından etkili bir yol izlediği gözlendi.

Etkinlikte eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte hediye kitaplar da dağıtıldı. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından Bilim Çocuk ve Bilim Teknik dergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını ve farklı konularda kitap ve materyallerle çocuklar sevindirildi. Kitaplar için katkılarından dolayı, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden iş insanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Doç. Dr. Mustafa Özalp, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaman, Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sadullah Gültekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertan Ercan, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Heyecan yüklü programa ilişkin yaptığı değerlendirmede Okul Müdürü Birsu Öztürk “Çocuklar çok sevindi. Çok güzel farkındalık oluştu. Öğretmenlerimizin gözünde de ‘Ne yaptığımız değil nasıl yaptığımız önemliymiş’ ışığını gördüm.” dedi ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek yine karşılaşmayı ümit ettiklerini ifade etti.

Okullarda proje etkinliklerini çoğaltmak istediklerini belirten Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, faydalı bir program olduğunu ve kendilerini kırmayarak gelen, özverili çalışmalarıyla öğrencilerin dünyasında iz bırakan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi