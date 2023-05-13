Gerçekleştirilmesine SİBERAS Başkanı Alparslan Nedimoğlu’nun öncülük ettiği ve Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın moderatörlük yaptığı "Lisans Öğrencileri için Proje Döngüsü Yönetimi" konulu eğitim semineri 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Zoom üzerinden çevrimiçi olarak yürütüldü.

Öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerinde yer aldığı toplam 40 civarında katılımcıyla gerçekleştirilen buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerde konu seçimi, planlama ve proje yazımı konularında teknik bilgiler aktardı. Niçin proje tabanlı çalışmalar yapmak gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı.

Seminerde nitelikli fikir üretme, bulma ve geliştirme, çalışılacak olan alana değer katma yönünde bilimsel araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için fırsatlar olduğu ortaya kondu ve TÜBİTAK destek programlarına dair bilgiler verildi.

Projelerde sorunlar için çözüm önerileri çıkartmak, yeni düşünceler ve bakış açıları geliştirmek, var olan sorunları ve ihtiyaçları farklı açılarla ele almak, gerçek hayat problemlerine yönelmek ve entelektüel bakış açısı geliştirmek yanı sıra beceri geliştirmek açısından da öğrencilerde gelişim sağlayabilecek boyutlarını da ele alan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerin “modüler okul” olduğuna da konuşmasında yer verdi ve proje sürecinde ekibin sürekli bir eğitim alarak güncel olanı takip edebildiğini vurguladı. TEKNOFEST için proje yapan takımların bu yönden öneminin altını çizdi.

Anlattıklarıyla ve sorulara verdiği cevaplarla öğrencilerin hem ufkunu açtığı ve onları cesaretlendirdiği için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya seminerin sonunda teşekkür edildi. Haber Merkezi