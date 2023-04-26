Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim Personelleri tarafından, Müdürlük çalışanlarının boy kilo ölçümleri yapıldı.Taramalarda Beden Kitle İndeksi yüksek çıkan ve kronik rahatsızlıkları olan personeller tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği arttırmak, sağlığı destekleyen iş yeri ortamı oluşturmak üzere "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir