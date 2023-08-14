İzmir’in Çeşme ilçesinde bindikleri lastik bot batan 21 düzensiz göçmen, yüzerek karaya çıkıp kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi yakınlarında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları, bindikleri lastik botun batması üzerine yüzerek geri döndükleri öğrenildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İHA