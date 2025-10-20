İstanbul’da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Hazırlanan boşanma protokolüne, çiftin iki kedisiyle ilgili dikkat çeken bir madde eklendi.

Buna göre Buğra B., kedilerin velayetini Ezgi B.’ye bıraktı ve 3 ayda bir 10 bin lira kedi nafakası ödemeyi kabul etti.

İstanbul’da görülecek bir boşanma davası, Türkiye’de evcil hayvanlara ilişkin hukuki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. hakkında, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre, çiftin anlaşmalı boşanma protokolü, bugüne kadar aile mahkemelerinde benzeri az görülmüş bir madde içeriyor: Kedilerin velayeti ve bakım nafakası.

Protokoldeki O Madde

Buğra B., mahkemeye sunduğu boşanma protokolünde, iki kedisinin velayetini eşi Ezgi B.’ye bırakmayı kabul etti.

Protokole göre Buğra B., kedilerin bakımı için üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacak.

Metinde Yer Alan İfade Şöyle:

“Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.’de kaldığı müddetçe ve her halükârda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere 10 bin lirayı Ezgi B’ye ödeyecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜİK’in belirlediği TÜFE-EFE oranında artırılacaktır.”

Boşanma protokolünde, Buğra B.’nin ayrıca 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi de kabul ettiği belirtildi. Çift, karşılıklı olarak nafaka veya başka bir tazminat talebinde bulunmadı.

Böylece taraflar, hem maddi yükümlülükler hem de evcil hayvanların bakımı konusunda anlaşmaya vardı.

İlginç protokolün yer aldığı boşanma davası, önümüzdeki günlerde İstanbul Aile Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.