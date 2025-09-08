Habertürk Fevzi Çakır haberine Göre; Boşanan kadınların yeniden evlenebilmeleri için öngörülen 300 günlük bekleme süresinin (şiddet müddeti) iptali talebi Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde.

Yüksek Mahkeme, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin yaptığı başvuruyu Çarşamba günü görüşerek karara bağlayacak. İptal kararı verilirse boşanan kadınlar, 300 gün beklemeden yeni bir evlilik yapabilecek.

Mahkeme Kararıyla Değiştirilebiliyor

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor.

Mevcut düzenlemeye göre kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor.

Ancak doğumla sürenin sona ermesi, gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi veya boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi hâllerinde bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor.

Hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak açıklanıyor.

Özel Hayat ve Aile Kurma Hayatı Kısıtlanıyor

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vardı.

Mahkeme, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Başvuruda, şiddet süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı vurgulandı.

Karar Çarşamba Günü Gündeme Gelecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu çarşamba günü ele alacak. Eğer iptal kararı çıkarsa, kadınların boşanma veya eşin ölümü sonrası yeniden evlenmelerinin önündeki 300 günlük yasal engel ortadan kalkacak ve kadınlar erkeklerle eşit şekilde evlenme özgürlüğüne sahip olacak.