Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşini pompalı tüfekle katleden kişi, aynı silahla kendini vurdu

Şehitkamil Karşıyaka Mahallesi'nde Sait Kurt (30), boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'un (24) bir süredir yaşadığı ağabeyinin evine gitti.

Burada İpek Kurt'a pompalı tüfekle ateş eden zanlı, aynı silahla kendini de vurdu.

Olay yerine fazla sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sait Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan İpek Kurt ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.