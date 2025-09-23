Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Acı olay, dün akşam Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. (31), boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. (28) ile onun sevgilisi Emre Laçinkaya'nın (28) ikamet ettiği apartmanın önünde beklemeye başladı.

Durumu fark eden Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında kavga çıktı. Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayan B.Ö. daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını yitirdiği belirlenen Laçinkaya'nın cenazesi incelemelerinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. ise suç aletiyle birlikte kısa zamanda yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili konuşan çiftin komşularından Hülya İnci, "Kadın eşinden boşanmış. Sevgilisi ile 6 aydır bu apartmanda kiraladığı dairede ikamet ediyorlardı. Sessiz insanlardı. Duyduğumuza göre, kadının eski kocası, eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürmüş. Olaydan sonra hepimizin morali bozuldu. Kadın ile sevgilisi apartmana taşındıktan sonra sürekli kavga ediyorlardı" dedi.

Saldırganın, eşiyle barışma isteğinde olduğunu ileri süren bir diğer komşu ise "Kadın sevgilisiyle ve ilk evliliğinden olan çocuğuyla burada yaşıyormuş. İlk eşi barışmak istiyormuş. Apartman garajında kadının eski kocası bıçaklı saldırıda bulunmuş. Kadının sevgilisini bıçaklamış" dedi.

