Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta bulunan bir binanın zemin katındaki daireden yapılan KADES ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, H.C.’yi bıçaklanmış olarak yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.C.’yi olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada H.C.’yi 2 yıl önce boşandığı eski kocası U.A.’nın bıçakladığı tespit edildi. Ekipler, U.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.