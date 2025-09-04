Kasım ayından itibaren ilk kiralamalar yapılması planlanıyor. Kiralamalar öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflarla gönüllü kuruluşlara ve meslek odalarına yapılacak.

Tarım Arazilerinin Tespit Çalışmaları Tamam

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre geçen yıl başlayan il ve ilçelerdeki arazi tespit komisyonlarınca gerçek ve tüzel kişilere ait olup işlenmeyen tarım arazilerinin tespit çalışmaları tamamlandı.

Kasımdan İtibaren Kiralamalar Başlıyor

Önceki tarım sezonunda (1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024), mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekarlık arazi “işlenmeyen tarım arazisi” olarak belirlendi. Bu üretim yılına (1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025) ait rakamların tespit çalışması 1 Eylül’de başladı. Çalışmalar ekim sonuna kadar devam edecek. Ardından iki üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek ve kasımdan itibaren kiralamalar başlayacak. Bu süreçte 81 il müdürlüğü ilgili personeline tespit ve kiralama konularında çevrim içi eğitim gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda da her üretim yılı için yönetmelik hükümleri kapsamında tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek.