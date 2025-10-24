Mersin’in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi’nde, boş bir evde genç bir erkek cesedi bulundu. Olay, mahalle sakinlerini tedirgin eden bir koku üzerine belirlendi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, boş bir evde 21 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Olay, Bolatlı Mahallesi’nde bulunan metruk bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş olan evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar eve baktıklarında yerde yatan bir kişiyi görünce yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin 21 yaşında Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu tespit edildi.

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Avcı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.