Her gelen çağrıya ambulans gönderilmemesi gerektiğine dikkat çeken Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112’ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalı, her çağrıya ambulans çıkışı yapılmamalıdır. İki aydır dizi ağrıyan hastaya gecenin dördünde ambulans çıkarsa, dişi ağrıyan hastaya koşulsuz şartsız ambulans giderse, kalp krizi geçiren hastaya gönderecek ambulans bulamayız! Trafik kazasına yetişecek ambulans bulamayız” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eroğlu, 112 acil sağlık hizmetleri ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılmasının zorunlu hale geldiğine vurgu yaptı.

“VAKA ELEMESİ YAPILMALI”

Gelen her çağrıya ambulans gönderilmemesi gerektiğine dikkat çeken Eroğlu, “112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112’ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalı, her çağrıya ambulans çıkışı yapılmamalıdır. İki aydır dizi ağrıyan hastaya gecenin dördünde ambulans çıkarsa, dişi ağrıyan hastaya koşulsuz şartsız ambulans giderse, kalp krizi geçiren hastaya gönderecek ambulans bulamayız! Trafik kazasına yetişecek ambulans bulamayız! Kaynaklarımız sınırlı, sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Bunu dünya genelinde başarıyla uygulayan ülkeler mevcut, değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜK KALAN EK ÖDEMELER RİSKLİ BİRİM ÜZERİNDEN YENİDEN DÜZENLENMELİ”

“Dört teker üstünde kar-kış demeden, gece gündüz vakadan vakaya koşan acil sağlık hizmetleri çalışanları ihmal edilmemeli, sorunları görülmelidir” diyen Eroğlu, paylaşımını şu ifadelerle noktaladı: “Yetersiz olan sürücü farkları güncellenmeli, düşük kalan ek ödemeleri için riskli birim seviyesinden yeniden düzenleme yapılmalı, kayıplar telafi edilmelidir.”