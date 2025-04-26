Bankacılık endeksi yüzde 1,05 düşüş yaşarken, holding endeksi yüzde 0,75 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,25 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu. Analistler, yoğun bilanço döneminin etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığını belirtirken, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek, 9.550 ve 9.650 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatları da güne düşüşle başladı. Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 4.080 liradan işlem görüyor. Dün, ons altındaki yükselişle değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,9 artışla 4.128 liradan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.800 liradan, cumhuriyet altını ise 27.110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,5 düşüşle 3.303 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI VE S&P DEĞERLENDİRMELERİNDE

Piyasalar, günün kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı özetine, sektörel enflasyon beklentilerine ve Standard & Poor’s'un Türkiye değerlendirmesine odaklandı. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisi izlenecek.